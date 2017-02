Gânduri de ”răgălie”, despre protestul anti-mișelie

”I-am privit în ochi, dar nu știam ce murdari sunt. Am aflat, apoi, câte ceva și nu-mi venea să cred. Apoi, după ce am avut certitudinea că sunt penali, am simțit cum încrederea cu care i-am investit, mi-a fost călcată în picioare. Am încercat să-i privesc din nou în ochi, dar nu am mai putut. Când am aflat că vor să legalizeze hoția, am știu că românii vor lua atitudine. Așa se explică de ce au ieșit în stradă sute de mii de oameni care protestează, inclusiv la Bârlad. Poporul acesta a avut atâta răbdare și bun simț zeci de ani, dar a fost tratat cu sfidare și nesimțire de aproape toți reprezentanții clasei politice, din toate partidele.

Puterea dată de funcții înalte sau mai mici, pe plan local sau central, i-a dezumanizat pe aproape toți politicienii și protejații lor numiți în posturi cheie. Oamenii aceștia au ajuns să nu mai răspundă la salut, ce să mai vorbim să te salute! Nu au timp niciodată să stea de vorbă, să te asculte, sunt foarte ocupați, nu vor să fie deranjați. Într-un cuvânt, oamenii aceștia nu mai au bun simț, căci despre caracter nici nu încape vorbă. Românii s-au săturat de măștile lor, de nările lor în vânt, adulmecând ciolanul, de ochii dați peste cap, sau de zâmbetul plictisit și fals, dar mai ales de sfidarea la adresa inteligenței și răbdării acestui popor.

Legalizarea hoției a umplut paharul. Oamenii au constatat că în 27 de ani politicienii nu au făcut altceva decât să-și acorde cu generozitate privilegii, și să devină de la an la an mai penali, mulți chiar condamnați. Românii nu vor să mai aștepte ca viața în țara lor să fie una mai bună, drepturile respectate, iar legile făcute în interesul statului de drept și al celor care i-au trimis să-i reprezinte. Oamenii vor să fie respectați ca indivizi și nu tratați ca o masă amorfă de manevră. Pentru asta au ieșit în stradă românii, printre care și câteva sute de bârlădeni din diferite categorii sociale, unii chiar rasați, pentru care demnitatea valorează mult mai mult decât câțiva lei în plus la leafă sau la pensie”. (Mihaela NICULESCU, ziarist)

„Această mișcare spontană asumată de grupuri de oameni atât de frumoși are o caracteristică foarte interesantă: emană o opinie generală prin “Vocea străzii” fără să se simtă nevoia unor lideri cu rol de portavoce. Acest lucru face ca mesajul sa rămână sincer și curat, concentrat pe scopul ce a creat mișcarea: retragerea ordonanțelor și atât.” (Bogdan Sârbu, consilier local independent)

„Esența acestor manifestări este abrogarea ordonanței 13/2017. Toate reglementările trebuie introduse, prin dezbatere, pentru interesul cetățenilor și fără discreditarea politicilor anticorupție. Dreptate și adevăr, lege egală pentru fiecare, nu suntem stăpânii nimănui ci oameni care avem dreptul de a lua decizii si de a taxa ceea ce este nedrept si eludează legea. Mai ales legea bunului simț care a dispărut din CV-ul multor guvernanți. Faptul că au câștigat alegerile și au căpătat dreptul de a guverna nu înseamnă ca au liber la legi, ordonanțe care să faciliteze albirea unor persoane asupra cărora planează prezumția de abuz in serviciu, de conflict de interese, de neglijență în serviciu, de evaziune. Am ieșit pentru a taxa disprețul și aroganta unor persoane pentru populația acestui oraș, acestui județ, acestei țări. Am ieșit deoarece acest drept s-a câștigat în 1998 prin moartea a sute de oameni. Pentru respectul față de acele persoane trebuie să ieșim și să sancționăm orice abateri de acest gen care ne pot duce înapoi în timp.” (Dănuț Pecheanu, inginer)

„Mă bucur că bârlădenii s-au alăturat protestatarilor din țară și sunt convins că mulți alții ar fi vrut să ni se alăture, dar nu au putut din motive pe care le înțeleg. Eram la protest când Grindeanu a anunțat că vrea să retragă ordonanța. A spus „abrogare, prorogare”, nimic sigur. Oricum, încrederea poporului în acest guvern este zero! Oricând va mai putea da, la ceas de noapte, astfel de ordonanțe. Cred că protestele vor continua pentru că strada vrea ca Guvernul să răspundă pentru ce a făcut”. (Alexandru Miron, profesor)

„Am fost cadru didactic și nu puteam sta deoparte, atât ca formator de opinie cât și ca cetățean. Hoția nu face parte dintre valorile morale și nici nu poate deveni o virtute, după cum au lăsat să se înțeleagă guvernanții. Am venit la protest cu drapelul găurit, cel cu care am participat la Revoluția din 1989. Eram, atunci, la Galați. N-am crezut că am să-l mai folosesc după 27 de ani, dar iată că realitatea a dovedit contrariul. Sper ca vocile noastre, ale celor câteva sute de bârlădeni, alături de cele sute de mii din țară, să fie ascultate. Vom fi în stradă atât cât va fi nevoie și mă bucur că tinerii au dat dovadă de atâta responsabilitate”. (Mioara Popa, profesoară pensionară)

”Mi-aș dori ca aceste proteste să nu se termine nici măcar dacă această ordonanță a mișeliei, înfiptă ca un pumnal în spatele poporului român, ar dispărea. Chiar dacă va fi revocată, chiar dacă nu va avea efectele de care se tem oamenii de bună-credință, n-ar trebui să intrăm în case până ce nu ne vom asigura că orice urmă de gând rău împotriva bunăstării și a siguranței noastre va fi stârpită. Am așteptat prea mult, am stat prea mult în lehamite. E destul că trăim într-unul dintre cele mai mizerabile și mai sărace județe din România, e destul cât am privit nepăsători cum mizerabili și incompetenții, puturoșii și hoții se ascund în spatele carnetelor de membri de partid în timp ce-și bagă mâna adânc în buzunarele mele, ale părinților mei, ale prietenilor și ale copiilor noștri. Nu mai accept să le plătesc salarii și avantaje paraziților, parveniților, obraznicilor cu obrazul gros ce stau pe spinarea noastră în timp ce unica lor ocupație este să filozofeze pe facebook, să mintă și să fure”. (Simona Mihăilă, ziarist)

