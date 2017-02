Hingherii au revenit pe străzile Bârladului!

de Răzvan CĂLIN

Până în momentul de față, au fost capturați 60 de câini comunitari.

Profitînd că gerul a început să se mai domolească și temperaturile externe înregistrate au fost ceva mai blânde, edilii bârlădeni au retrimis în teren echipele de hingheri într-o nouă încercare de a mai diminua măcar din numărul foarte mare de maidanezi ce împânzesc străzile orașului.

”Încercăm să periem zona străzii Vasile Pârvan, de unde am primit mai multe reclamații din partea unor cetățeni nemulțumiți de haitele de maidanezi care bântuie pe acolo. Abia acum am putut interveni pentru că până acum au fost tot felul de probleme. Ba ninsori și viscol, ba ger, ca să nu mai vorbim că tot anul trecut nu am putut face nimic din cauză că Legea privind gestionarea câinilor fără stăpân a fost blocată în instanță. Însă, odată ce vremea se mai domolește, vom acționa cât mai intens și, bineînțeles, respectând legislația în vigoare”, ne-a declarat Adrian Cărăbăț, directorul Grădinii Zoologice Bârlad, în subordinea căreia se află și Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân.

În ultimele zile, hingherii au reușit să captureze 60 de câini comunitari. Conform legislației în vigoare, aceștia vor fi găzduiți în padocurile Primăriei Bârlad, unde vor deparazitați și microcipați. După care, cei care vor să-i revendice sau să-i adopte o pot face în termenul legal de 14 zile din momentul capturării. În cazul în care nu se vor arăta doritori, patrupedele vor fi eutanasiate.

Dincolo de controversele pe care le ridică această procedură, trebuie admis că realitatea cea mai dureroasă este că haitele de maidanezi au împânzit străzile orașului într-un asemenea hal încât i-au adus la exasperare pe localnici. Indiferent că te afli în cartierele de case sau în zona blocurilor, riști să dai nas în nas cu haite de câini comunitari. De foarte multe ori, patrupedele sunt extrem de agresive și asta se vede și din statisticile Spitalului municipal de urgență ”Elena Beldiman” din Bârlad care arată că aproape zilnic sunt înregistrate cazuri de oameni atacați și mușcați de câini.

Hingherii au revenit pe străzile Bârladului!

