Directorul SC Gaz Est SA Vaslui: ”2016 a fost pe un trend ascendent, cu rezultate foarte bune pentru companie”

Societatea Gaz Est SA Vaslui a încheiat un an 2016 în forță, cu rezultate deosebite, care, de altfel, a plasat compania pe primele locuri în topurile naționale în domeniu. Toate acestea au fost posibile datorită investițiilor făcute în dezvoltarea infrastructurii, precum și a competivității pe piața gazelor din România.

Anul 2016 a fost unul dintre cei mai prosperi pentru societatea Gaz Est SA Vaslui. Pe lângă faptul că s-a clasat pe primele locuri în topurile naționale în domeniul de activitate, compania a reușit să-și atragă, prin prețurile la gaze oferite, foarte mulți clienți din țară, atât din rândul consumatorilor casnici, cât și din categoria utilizatorilor non-casnici, în special instituții publice și, mai ales, companii și societăți naționale.

”Anul 2016 a fost pentru compania Gaz Est unul mai special, solicitant pentru toți salariații, cu un program destul de încărcat și complex prin tematică. A fost gândit pentru adaptarea la piață și ridicarea la standarde cât mai înalte. A trebuit să adaptăm teme atipice societății, prin implementarea unor programe IT, care ne-au luat foarte mult timp. Toate acestea au fost sesizate și de către abonați, chiar dacă mai există și sincope. Au fost alocate resurse financiare pentru formarea profesională a salariaților. Am avut un an pe trend ascendent, cu rezultate foarte bune, recunoscute prin analizele făcute de către specialiștii care au întocmit topurile naționale în domeniu”, a declarat directorul general al SC Gaz Est SA Vaslui, Adrian Tighici.

În ceea ce priveste anul 2017, conducerea societății de distribuție a gazelor și-a propus dezvoltarea în continuare pe piață în domeniul de activitate, dorindu-și menținerea pe primele locuri în România.

”Scopul nostru principal este de a investi în dezvoltare și infrastructură, pentru a avea siguranță în exploatare. Totodată, ne dorim să fim competitivi pe piață, având în vedere că aceasta s-a extins, iar o parte din abonați au trecut pe sector liberalizat. Ne dorim să ne extindem pe sectorul non-casnic, unde piața este liberalizată în totalitate și sunt consumurile cele mai mari”, a mai adăugat Adrian Tighici.

În ceea ce privește județul Vaslui, compania Gaz Est SA Vaslui își dorește să-și extindă infrastructura de gaze în mediul rural, zonă în care, de altfel, s-a extins în ultimii ani și a ajutat și la dezvoltarea sectorului agroindustrial. (Ionuț PREDA)



