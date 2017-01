2016 – Un an sub zodia scandalurilor, omorurilor și traficului de droguri!

Fără îndoială, 2016 a fost un an în care județul Vaslui (din nou) a intrat în atenția întregii țări cu tot soiul de evenimente negative, scandaluri și infracțiuni care au oripilat și îngrozit întreaga opinie publică. Este o realitate care, din păcate, a făcut o reclamă negativă acestor meleaguri ce, de altfel, nu sunt cu nimic mai prejos decât celelalte regiuni ale țării. Și Ardealul, Muntenia sau Oltenia își au ”faliții” lor, ăsta-i lucru fără de tăgadă! Materialul de mai jos vă propune o succintă trecere în revistă a celor mai notabile evenimente petrecute în plan infracțional, dar și scandalurile de răsunet care au zguduit imaginea unor instituții ale statului.

Comandantul Poliției Bârlad și psihologul (expert judiciar) Ionel Brătianu, protagoniștii unui dosar controversat!

De departe, unul dintre cele mai mediatizate cazuri a fost scandalul care i-a avut ca protagoniști pe comisarul – șef Vasile Chelaru, comandantul Poliției Bârlad și psihologul Ionel Brătianu, lucrător în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui, dar și un colaborator apropiat al oamenilor legii dată fiind calitatea sa de expert judiciar. Totul a început undeva pe la sfârșitul lunii iunie, când a căzut ca un trăsnet vestea că Brătianu a fost încătușat din ordinul procurorilor bârlădeni. Psihologul DGASPC Vaslui a fost acuzat de comiterea infracțiunii de favorizare a infractorului. Odată cu el au mai fost reținuți bârlădenii Cristian Butnaru (24 de ani) și Marian Ghintuială (48 de ani), acuzați de comiterea infracțiunilor de viol și lipsire de libertate, tentativă la infracțiunea de viol și complicitate la infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal. Brătianu a fost acuzat de procurorii bârlădeni că i-ar fi favorizat, prin expertizele sale de specialitate, pe cei doi indivizi – Butnaru și Ghintuială, care în urmă cu un an au sechestrat și violat o minoră în vârstă de 17 ani din comuna Gherghești . O acuzație extrem de șocantă la adresa lui Brătianu, unul dintre cei mai apreciați psihologi și experți judiciari din județul Vaslui. De-a lungul vremii, Brătianu s-a remarcat ca un vehement și îndârjit luptător contra abuzurilor sexuale. Deseori, expertizele sale judiciare au ajutat oamenii legii să-i bage la răcoare pe cei ce comiteau violuri.

La începutul lunii septembrie, procurorii bârlădeni aveau să-l ”agațe” în același dosar și pe comandantul Poliției Bârlad, comisarul – șef Vasile Chelaru. Din referatul întocmit de procurori reiese că Vasile Chelaru, prieten cu inculpații (Marian Ghintuială și Cristian Butnaru, acuzați de viol, și psihologul Brătianu), s-a folosit de funcția sa pentru a interveni pe lângă Brătianu în vederea întocmirii unei expertize psihologice care să favorizeze infractorul. Însă lista de acuzații a procurorilor a fost mult mai lungă. Chelaru a mai fost acuzat că a folosit mașinile de serviciu în folos personal, sau că ar fi delapidat statul român cu două coli de hârtie tipărite la una din imprimantele Poliției Bârlad. În ciuda acestui șir de acuzații, reacția opiniei publice, dar și a marii majorități a polițiștilor bârlădeni, a fost că totul este cusut cu ață albă. Însă, așa cum este și normal, totul a fost lăsat în grija instituțiilor statului abilitate să facă lumină odată pentru totdeauna în acest caz controversat. Procurorii bârlădeni urmează să finalizeze ancheta și rechizitoriul în acest dosar, urmând să fie înaintat către Judecătoria Bârlad. Între timp, comisarul – șef Chelaru s-a retras din rândul polițiștilor activi, pensionându-se.

Bârladul este pe punctul de deveni o placă turnantă a traficului și consumului de droguri!

Din păcate, un fenomen extrem de nociv a început să-și facă simită prezența la Bârlad în ultimii ani din ce în ce mai puternic: traficul și consumul de droguri. Vorbim aici mai ales de etnobotanice, cel mai în vogă și mai de succes tip de droguri, dar care are, din păcate, efecte dramatice asupra sănătății fizice și psihice a consumatorilor. Că flagelul etnobotanicelor este aproape scăpat de sub control în Bârlad e o realitate dovedită și de statisticile (ținute la secret de autorități!) ambulanțierilor care arată că la fiecare două – trei zile culeg de pe străzile orașului câte cel puțin un adolescent aproape în comă din cauza consumului de etnobotanice. Așa s-ar putea explica faptul că Bârladul are peste 90% din numărul total de astfel de cazuri înregistrate în întreg județul. Și mai trist este că cei mai fervenți consumatori sunt adolescenți și tineri, așa că putem spune că viitorul acestei comunități este decimat, încet, dar sigur. Au existat perioade din an când în decurs de numai două zile, ambulanțierii bârlădeni au cules de pe străzile orașului șase tineri cu mințile făcute franjuri din cauza consumului de etnobotanice. În același timp, traficanții și consumatorii de ”legale” (cum li se mai spune etnobotanicelor) au ajuns să-și stabilească veritabile fiefuri în oraș, spre disperarea cetățenilor cinstiți care locuiesc în respectivele zone. Vorbim de zone precum strada Vasile Pârvan (în apropierea Casei ”Sturdza”), blocul nr. 1 al Primăriei Bârlad (mai cunoscut sub denumirea blocul CFR), zona Crolux (în imediata vecinătate a Colegiului Tehnic ”Alexandru Ioan Cuza”), Stația CFR, ori zona blocurilor din spatele spitalului din localitate.

Cât privește autoritățile, cea mai clară reacție au avut-o cei de la structuri specializate pe acest gen de infracțiuni, cum ar fi DIICOT. Biroul Teritorial Vaslui a reușit, în decursul anului trecut, să anihileze două rețele puternice de traficanți de etnobotanice: una condusă de Viorel Manea și concubina sa Cristina Silion, iar cea de a doua grupare îl avea în centru pe bârlădeanul Marian Pomet. Și totuși, suntem departe de a spune că flagelul etnobotanicelor e pe punctul de a fi eradicat la Bârlad. Dimpotrivă, în ultima jumătate a anului, fenomenul a continuat să-și facă simțită prezența cel puțin la fel de intens. În august, un tânăr bârlădean în vârstă de 20 de ani, a fost surprins taman când își pregătea tacticos o țigară, așezat pe o bancă, fix sub geamurile Poliției Locale. Două luni mai târziu, în zona blocului G1, pe strada Vasile Pârvan, o adolescentă în vârstă de 14 ani și un tânăr de 25 de ani, au fost culeși aproape în comă de ambulanțieri. Cei doi tocmai consumaseră substanțe etnobotanice, după care li s-a făcut rău și s-au prăbușit la pământ, vomând, scuturați de convulsii și aproape inconștienți. Totul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale unor copii ce locuiesc în zonă și care au povestit terifiați cele văzute părinților lor. În aceste condiții, este lesne de înțeles că, mai ales bârlădenii care locuiesc în zonele frecventate de traficanții și consumatorii de droguri sunt extrem de indignați de această situație. Asta în timp ce mare parte dintre autorități încearcă să minimalizeze impactul acestui fenomen, susținând că dracul nu e chiar atât de negru. Și totuși e o realitate cât se poate de omniprezentă dacă ne gândim că în continuare ambulanțierii și medicii de la Primire Urgențe din cadrul spitalului bârlădean continuă să se confrunte săptămânal cu câte două – trei cazuri de tineri și adolescenți răvășiți de consumul de etnobotanice. Unde mai pui că un tânăr din Bârlad, după ce a consumat marijuana, s-a urcat la volanul unei mașini și într-o cursă dementă pe Bulevardul Republicii a spulberat pe o trecere de pietoni trei oameni, după care a fugit de la locul accidentului. La mijlocul lunii decembrie, alt tânăr bârlădean s-a răsturnat cu mașina pe o șosea din afara Bârladului (pe raza comunei Tutova), iar polițiștii au bănuieli că acesta consumase niscaiva droguri, fapt pentru care au dispus prelevarea de probe biologice și așteaptă acum rezultatul analizelor de laborator.

Războiul dintre clanul Dura și gruparea luptătorilor MMA de la Fight Club Titans Bârlad!

La sfârșitul lunii iunie, comunitatea bârlădeană a trăit câteva momente de tensiune maximă după ce câțiva membri ai clanului de rromi Dura și un grup de practicanți de arte marțiale, membri ai Fight Club Titans Bârlad, au fost implicați într-o altercație violentă, petrecută într-un bar din zona Stației CFR din localitate. Luptătorii MMA au susținut că nu au făcut altceva decât să se apere de atacul surprinzător al celor din clanul Dura, însă acuzațiile au curs de ambele părți. În cele din urmă, polițiștii și procurorii bârlădeni au intervenit în forță și au operat un val de arestări fără precedent, fiind efectuate rețineri din ambele tabere. Nu mai puțin de 11 indivizi au fost puși sub control judiciar, în timp ce Robert Dura (20 de ani) a fost arestat preventiv. Dacă oamenii legii nu ar fi intervenit prompt, Bârladul ar fi putut fi scena unor confruntări și mai sângeroase, căci cele două grupări erau avide de răzbunare.

De altfel, membrii clanului Dura sunt cunoscuți drept unii dintre cei mai prolifici infractori, având un palmares infracțional extrem de bogat, începând de la banalele furturi, până la tâlhării, agresiuni și scandaluri de tot felul, trafic cu țigări de contrabandă, falsificare de bani etc.

Crime odioase pe bandă rulantă: femeie căsăpită de un soț gelos cu zeci de lovituri de cuțit, doi bătrâni măcelăriți de un bețiv agresiv, bătrână muribundă siluită și torturată de un bolnav psihic etc.!

Din păcate, nici în 2016, meleagurile vasluiene nu au dus lipsă de tot soiul de crime, care mai de care mai atroce, toate oripilând opinia publică și contribuind din plin la faima negativă a județului nostru. Din acest punct de vedere, anul a început cu o crimă oribilă petrecută în Bârlad, în dimineața zilei de 26 ianuarie. Ștefan Chiribou (52 de ani), într-un acces de furie oarbă și-a căsăpit soția – Lilian Chiribou (49 de ani) – căreia i-a aplicat nu mai puțin de 36 de lovituri de cuțit în doar 50 de secunde. Atacul furibund s-a petrecut într-un bar situat în zona de sud a Bârladului, acolo unde femeia era angajată ca barman.

În iulie un alt caz a șocat opinia publică: un bolnav psihic a violat, torturat și omorât o bătrână (81 de ani) lipsită de apărare, care era pe pragul de moarte. Totul s-a petrecut în comuna Pogana, iar autorul este un localnic în vârstă de 47 de ani, cunoscut cu afecțiuni psihice, iar bătrâna, diagnosticată cu mai multe afecțiuni cornice, era pe punctul de a-și da duhul. Tembelul a fost surprins de niște vecini ai victimei exact când o siluia pe biata bătrână, care era în comă. Dusă la spital, femeia și-a revenit pentru puțin timp, după care a decedat două zile mai târziu. Expertiza medico-legală a arătat că bătrâna a decedat din cauza chinurilor la care individul a supus-o (ruptură de perineu și multiple leziuni tăiate provocate cu un cuțit în zona vulvo-vaginală!).

La mijlocul lunii septembrie, locuitorii satului Draxeni, comuna Rebricea, au fost îngroziți de moartea înfiorătoare a doi bătrâni, soț și soție. Autorul sângeroasei crime este Ion Feraru, în vârstă de 28 de ani, lui căzându-i victime soții Viorica (66 de ani) și Costică Onuț (68 de ani). Pe fondul unor tensiuni mai vechi, în seara zilei de 13 septembrie, între cei doi bătrâni și Feraru a izbucnit o nouă ceartă. Orbit de furie și întărâtat de alcoolul consumat în prealabil în cantități însemnate, tânărul a luat o coasă și furcă și a intrat în gospodăria soților Onuț. Acolo, fără să-i pese de țipetele de durere și groază ale celor doi bătrâni, i-a căsăpit pur și simplu. Criminalul și-a lovit victimele cu atâta bestialitate (până ce a rupt cozile din lemn ale uneltelor transformate în arme), încât medicii legiști nu au putut stabili cu exactitate numărul loviturilor încasate!

2016 s-a încheiat în aceiași notă macabră cu un nou caz șocant în care o mamă își ucide pruncul. Este vorba despre bârlădeanca Cristina Petriman (34 de ani), cea al cărei nou – născut (în vârstă de circa o lună și jumătate) a fost găsit mort, într-un container de gunoi din nordul orașului. Imediat după ce a fost depistată de oamenii legii și luată la întrebări, femeia sfârșit prin a recunoaște că nu și-a dorit acest copil, acesta fiind și motivul pentru care și-a ascuns sarcina și a născut singură, în apartamentul din Bârlad pe care îl închiriase. După care, susține Cristina Petriman, a plecat de acasă pentru câteva ore și de teamă ca nu cumva vecinii să audă scâncetele bebelușului, a pus peste el o pernă care avea 2,6 kilograme. Când a revenit, a constatat că micuțul a murit sufocat. Șocant este că, dând dovadă de un sânge rece ieșit din comun, femeia și-a aruncat bebelușul mort într-un sac menajer, după care l-a aruncat într-un tomberon.

