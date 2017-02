Un brazilian care a învățat la ”Codreanu”, îndrăgostit de Bârlad, iar mama lui… de ciorile din oraș!

de Mihaela NICULESCU

A ales să vină în vacanță în România, la Bârlad, orașul pe care-l consideră a doua casă. Ariel Oliveira, tânărul brazilian care a învățat timp de un an la Colegiul „Gheorghe Roșca Codreanu”, beneficiind de un program inițiat de Clubul Rotary Bârlad, a hotărât să petreacă în România 18 zile din vacanța sa. El a venit la Bârlad în urmă cu două săptămâni.

În perioada august 2012 – iunie 2013, tânărul din Brazilia a studiat la Colegiul „Gheorghe Roșca Codreanu” în cadrul proiectului „Schimb de tineri”, desfășurat sub patronajul Clubului Rotary. Nu a putut să uite momentele petrecute la Bârlad alături de colegi și profesori, nici chiar pe cele mai dificile, când a trebuit să se acomodeze, dar nici petrecerea de majorat pe care a sărbătorit-o la peste zece mii de kilometri departe de casă.

A revenit cu plăcere la Bârlad, dar, de această dată, nu singur ci cu mama sa, Ana – Maria Oliveira. Primul loc pe care l-au vizitat a fost, evident, Colegiul „Gheorghe Roșca Codreanu”.

„Am dorit să revăd liceul în care am învățat un an. Îmi era pur și simplu dor de clădire, de profesori, de colegi. Cu unii profesori m-am întâlnit din nou, dar cu foștii colegi nu am avut cum. Am reușit, totuși, să revăd doi dintre aceștia la Iași. Sunt studenți acum, la fel ca și mine. Mama mea a fost profesoară și a rămas profund încântată de Colegiul «Codreanu», de curățenia și de disciplina elevilor. La noi, în Brazilia, elevii sunt extrem de gălăgioși și mult mai libertini decât cei din România”, a mărturisit Ariel, într-o română aproape perfectă.

Vacanța în România i-a prilejuit întâlnirea cu Brașovul, Sibiul, Iașiul și Bucureștiul. Pe lângă obiectivele turistice din aceste orașe, Ariel i-a propus mamei să viziteze și obiectivele culturale ale Bârladului.

„Am vizitat Muzeul «Pârvan», dar am mers și la teatru, unde am văzut o comedie excelentă, la finalul căreia mama mi-a mărturisit că a învățat pe jumătate limba română. Am fost și la cumpărături, în piață și în magazine, și am luat mici suveniruri pentru cei de acasă. Chiar și mărțișoare! La noi nu există tradiția mărțișorului, în Brazilia, dar pe mine m-a fascinat această tradiția a voastră și port de câteva zile o brățară din șnur alb-roșu. Locuiesc în Caraguatatuba, statul São Paulo, pe malul Atlanticului. E drept că acolo nu e ger și nici zăpadă, dar mi-a făcut plăcere să mă joc din nou în zăpadă aici, așa cum am făcut și în urmă cu trei ani și jumătate. Mama s-a întâlnit pentru prima oară cu zăpada și nu i-a displăcut. O să-ți vină să râzi, dar mamei i-au plăcut și stolurile de ciori, păsări care nu există în țara mea”, a mai spus Ariel.

Ariel a devenit între timp student. Este în anul IV la Facultatea de Inginerie a Mediului din Lorena (statul São Paulo, Brazilia). Îl fascinează acest domeniu și speră să lucreze în Brazilia, dar ia în calcul și posibilitatea de a lucra în străinătate. Pe lângă portugheză și română, vorbește spaniola, engleza și japoneza. Ar putea lucra cu succes în toate aceste țări, având avantajul acomodării în străinătate încă din adolescență. L-a ajutat, de fapt, proiectului „Schimb de tineri”.

„«Schimb de tineri» a fost o treaptă importantă în viața mea. A trebuit să mă adaptez, să mă obișnuiesc cu oameni diferiți de la celălalt capăt al Pământului, cu obiceiuri diferite, mentalitate și cultură diferite, cu un sistem diferit de învățământ. Cred că am trecut testul cu brio, lucru pe care și mama mea îl recunoaște”, a completat tânărul brazilian.

Vizita în România i-a prilejuit mamei lui Ariel întâlnirea cu familia Spulber, la care fiul său a locuit timp de un an, dar și cu școala și oamenii locului.

„Băiatul meu, singurul meu copil, a devenit dintr-o dată mai matur. La întoarcerea din România, am observat că Ariel devenise mai responsabil. Era deosebit de politicos și punctual, calități cam rare pentru Brazilia. Nu cunoșteam nimic despre România până când nu mi-a povestit la întoarcere Ariel. Avea momente în care își amintea anumite lucruri și îmi povestea cu plăcere despre ele. Românii și brazilienii sunt diferiți, cel puțin la prima vedere, și îmi pare său să spun, dar sunteți cam triști. Cât am stat aici, m-am înțeles bine cu voi. Sunteți oameni deștepți, ospitalieri, cu o cultură și tradiție deosebite, cu o istorie interesantă, oameni cu care aș dori să mă mai întâlnesc”, ne-a mărturisit Ana Maria Oliveira.

„Schimb de tineri” este un proiect în care tinerii români studiază în alte țări, iar tineri din străinătate vin să învețe la noi în țară. Pe lângă schimbul de idei, experiența unui an petrecut departe de casă, într-o țară străină, i-a ajutat pe acești tineri să învețe să se adapteze oricăror condiții. Un lucru foarte important, având în vedere că tinerii cu potențial vor putea lucra oriunde, în orice țară de pe mapamond. Cinci elevi bârlădeni au beneficiat până acum de acest proiect inedit.

Comments

comments