Trei șefi de promoție de nota 10, la Școala Gimnazială „George Tutoveanu” din Bârlad

Premieră la Școala Gimnazială „George Tutoveanu” din Bârlad. Trei elevi au terminat clasa a VIII-a cu media 10. Diana Onciu, Bianca Mircea și Dragoș Sârbu sunt cei trei șefi de promoție care au reușit să obțină media 10 în toți cei patru ani de gimnaziu. Ambiția i-a făcut să încerce să se autodepășească și în final să demonstreze că sunt cei mai buni.

„Este pentru prima oară după foarte mulți ani, dacă nu chiar în premieră, faptul că școala noastră a reușit să aibă trei șefi de promoție. Această performanță a celor trei elevi de clasa a VIII-a este, incontestabil, rezultatul muncii de la catedră a profesorilor noștri, dar și a efortului susținut depus de acești adolescenți în timpul anilor de gimnaziu. Vor părăsi în curând școala unde au învățat opt ani și se vor îndrepta spre liceu, unde sunt destul de convinsă că vor fi la fel de buni.”, ne-a declarat Paula Dascălu, directoarea Școlii „George Tutoveanu”.

Dragoș Sârbu recunoaște ca nu și-a propus să fie șef de promoție, dar după ce a observat ca munca îi era răsplătită mereu cu nota 10, a încercat să muncească și mai mult, în anii care au urmat și erau din ce în ce mai grei. Așa a ajuns să termine toți anii de liceu cu nota 10 pe linie. Bianca Mircea, însă, și-a dorit întotdeauna să fie șefă de promoție: „Am urmărit de nenumărate ori panourile de pe holul școlii în care erau fotografiați foștii directori ai școlii dar și șefii de promoție. Am dorit din suflet ca și poza mea să fie prezentă în rândul celor mai buni elevi ai școlii de la înființare și până acum. Am vrut să demonstrez că un elev dacă muncește poate fi bun la toate materiile, deși eu de exemplu iubesc științele exacte și vreau să performez în acest domeniu.”. Bianca Mircea s-a remarcat de-a lungul anilor de gimnaziu prin rezultate excelente la concursurile locale, județene și naționale. Anul trecut, a obținut mențiune la faza națională a Olimpiadei de Fizică, iar anul acesta, a participat și la Olimpiada națională de Educație civică.

Ieri, la festivitatea de premiere, cei trei șefi de promoție au predat în mod simbolic cheia școlii celor mai buni doi elevi ai clasei a IV-a. Au primit o diplomă, un premiu în bani din partea asociației părinților și multe aplauze. Le-au fost alături Mihaela Teodorescu și Mariana Mamalaucă, fostele diriginte, învățătoarea Monica Vârlan, sub îndrumarea cărora au fost încă din clasa I, părinții, profesorii, dar și colegii care recunosc efortul ce a stat în spatele acestor performanțe.

Ieri a fost prima zi a examenului de evaluare, evident o formalitate pentru ei, pentru că vor ajunge cu siguranță printre primii elevi pe care calculatorul îi va repartiza la profilul matematică-informatică de la Colegiul „Gheorghe Roșca Codreanu”, acolo unde vor să învețe în următorii patru ani.

