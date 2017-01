(VIDEO) Un bârlădean a schimbat numele companiei E.ON Distribuție România! Este inventatorul beciului cu lift, prezentat de ziarul Est News!

De la 1 ianuarie, E.ON Distribuție România SA și-a schimbat numele în Delgaz Grid SA. Noul nume a fost ales în urma unui concurs în care circa 500 de participanți din întreaga țară au venit cu propuneri pentru noul brand companiei, câștigătorul fiind un bârlădean. Nimeni altul decât Florin Dumitrașcu, electrician în cadrul Formației Operative de Lucru (FOL) – Exploatare Stație Bârlad, cunoscut românilor după ce ziarul Est News i-a prezentat invențiile în paginile ziarului – liftul cu telecomanda, pentru beci sau rotisorul hidraulic din cuva de la mașina de spălat), în septembrie, anul trecut. Bârlădeanul are 46 de ani și lucrează în cadrul companiei de 28 de ani.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a stabilit, anul trecut, cu titlu obligatoriu ca E.ON Distribuție România să-și schimbe numele, astfel ca de la 1 ianuarie 2017 toate documentele emise de această companie să poarte noul antet. Conducerea societății a hotărât să implice toți angajații de la E.ON Distribuție în găsirea unei denumiri potrivite organizând în luna august un concurs online cu tema „Distribuție Energie – Gaze naturale”.

Câștigătorul concursului a fost stabilit pe 20 decembrie, în urma ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor (AGA), în cadrul căreia s-a aprobat noua denumire a societății – Delgaz Grid, precum și noua siglă a companiei.

Participanții la concurs au așteptat patru luni rezultatul, timp în care conducerea E.ON a analizat amănunțit cele mai bune propuneri venite din partea angajaților. În cele din urmă, s-au oprit la numele Delgaz.

Bârlădeanul Florin Dumitrașcu, cel care este autorul noului brand, sub care funcționează de trei zile compania de distribuție de energie electrică și gaz din România, a confirmat că, zilele acestea, a fost sunat și felicitat de către Radu Petre, unul dintre directorii companiei, pentru a-l anunța că este câștigătorul concursului.

„Mă bucur că am reușit să găsesc un nume agreat de compania la care lucrez, dar în același timp mă simt și responsabil. Facturile vor purta antetul cu denumirea pe care am propus-o eu și, din câte am înțeles, și un coleg de la Târgu Mureș. Sunt mândru că, odată cu recunoașterea inspirației mele, numele orașului meu a fost rostit în cadrul ședinței extraordinare a AGA”, ne-a declarat Florin Dumitrașcu.

Fericitul câștigător va trebui să semneze în perioada următoare contractul privind drepturile de autor și va intra în posesia unui premiu constând într-un laptop performant oferit de conducerea companie ca recompensă pentru inspirația sa.

”Nașul” Delgaz Grid SA numără câteva invenții la activ

Florin Dumitrașcu nu este un angajat plafonat al companiei de gaz. În timpul liber, el are o preocupare mai puțin obișnuită: inventează. Și nu orice, ci diverse lucruri menite să le facă oamenilor viața mai ușoară, dar să le și reducă semnificativ cheltuielile. Așa, de exemplu, bârlădeanul nostru și-a uimit familia, dar și prietenii, anul trecut după ce a inventat un lift cu telecomandă pentru beci și o bicicletă electrică ce, în curând, va putea fi alimentată și cu energie solară.

„Am foarte mulți prieteni în oraș și în țară. De câte ori vin la mine, îmi spun că n-au mai văzut nicăieri un lift cu care să cobori în beci, la trei metri sub pământ, doar apăsând butonul unei telecomenzi. Mă bucură aprecierile. De fapt, acest proiect l-am realizat acum cinci ani și îmi aduc aminte că, în timpul lucrărilor mi-am rupt piciorul, dar a meritat”, ne-a mărturisit Florin Dumitrașcu.

Inventivul bârlădean și-a uimit cunoscuții și cu o altă inovație – un rotisor hidraulic.

„Atunci când pășesc în curtea mea, cei mai mulți cred că au de-a face cu ceva decorativ. De fapt, este o turbină pe care am realizat-o dintr-o cuvă de mașină de spălat și câteva cutii de înghețată. Apa dintr-un bazin este recirculată și pompată spre turbină. Cu ajutorul acestui mecanism, este pus în funcțiune un rotisor amenajat alături. Este o inovație care are și o latură practică, nu doar estetică. Reușesc astfel să economisesc energie electrică”, a mai spus Florin Dumitrașcu.

Inventivitatea bârlădeanului nu s-a oprit aici. Acum lucrează la ceva nou. Dorește să alimenteze bicicleta sa electrică cu energie verde.

„Mă mândresc cu o bicicletă electrică. Mă ajută să mă deplasez mai repede. În meseria mea de electrician, un astfel de mijloc de transport este cât se poate de util. M-am gândit că n-ar fi rău ca bateria bicicletei să se încarce direct de la soare, în timpul în care o folosesc, dar mai ales atunci când o parchez. Vreau să-i montez două panouri fotovoltaice în spate, care să încarce bateria. Sper ca, în curând, să mă pot deplasa cu o bicicletă electrică îmbunătățită”, a mai adăugat inventivul bârlădean.

Ulterior apariției în ziarul nostru, comenzile nu au întârziat să apară, cele mai multe fiind pentru liftul cu telecomandă, pentru beciuri. (Mihaela NICULESCU)

