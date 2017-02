Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Vaslui a eliminat mai multe taxe

De astăzi se elimină o serie de taxe la efectuarea înmatriculării, transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, autorizării provizorii pentru probe, precum și la examinarea în vederea obținerii permisului de conducere.

În conformitate cu noile prevederi legale valabile de astăzi, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Vaslui nu va mai solicita dovada plății taxelor pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere. Vor fi eliminate și taxele de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe, alături de taxa de timbru. De asemenea va fi eliminată taxa pentru furnizarea de date, solicitate de către persoanele fizice sau juridice, din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate sau din registrele județene de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate.

Va fi eliminată taxa de examinare pentru obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E – în cuantum de 6 lei. De asemenea taxa de examinare pentru obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb, TV – în cuantum de 28 lei. Vasluienii nu vor mai plăti nici taxa pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, B1, B+E – în cuantum de 84 lei.

Dispare taxa de înmatriculare permanentă sau temporară pentru autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv – în cuantum de 60 lei. Nu mai suntem nevoiți să plătim nici taxa de înmatriculare permanentă sau temporară pentru autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – în cuantum de 145 lei, taxa de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar – în cuantum de 9 lei sau taxa de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor – în cuantum de 414 lei. De asemenea, nu se mai plătește înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare – în cuantum de 5 lei. (G.P)

