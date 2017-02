Piețarii vor plăti taxe mai mici pentru închirierea anticipată a tarabelor, după ce s-au dus cu jalba-n băț la primar

După o săptămână de la întâlnirea unui grup de comercianți din Piața „Sf. Ilie” cu primarul municipiului, căruia i s-au plâns de taxele mărite în acest an, lucrurile au luat o turnură neașteptată. Comercianților din Piața „Sf. Ilie” le-a revenit sufletul la loc, după ce au aflat că din martie vor achita taxa pentru închirierea în avans a tarabelor la aceeași valoare ca în decembrie.

„Am mai avut de achitat o diferență de 80 de lei. Am plătit-o la Administrația Piețelor, unde mi s-a spus că de luna viitoare vom plăti taxa pe care o plăteam în decembrie. Am înțeles că de luna viitoare ne vor lua povara asta de pe cap și vom achita 390 de lei pe tarabă, nu 460, cum am plătit luna aceasta. Cred că dacă nu s-ar fi luat această măsură, am fi plecat mulți din piață. Lunea trecută, de exemplu au plecat în străinătate câțiva comercianți vechi din piață. Nu au mai putut rezista”, ne-a declarat un comerciant din Piața „Sf. Ilie”.

Concret, de luna următoare, comercianții care vor închiria anticipat tarabe vor beneficia din nou de o bonificație (reducere) de 20%. Această hotărâre a fost luată luni, 30 ianuarie, în ședința de Consiliu Local. Autoritățile au fost destul de operative, au introdus proiectul pe ordinea de zi a ședinței din ianuarie, proiectul a fost discutat în comisii și ulterior a primit votul consilierilor locali. Conștiente de taxele prea mari, comparativ cu condițiile precare în care vând cei din piață, municipalitatea a hotărât revenirea bonificației de la 5% la 20% pentru cei care închiriază cu cel puțin o lună înainte tarabele.

Liviu Angheluță, directorul executiv al Primăriei, a declarat că acea creștere a taxelor a fost o eroare a conducerii Pieței care, însă, s-a corectat într-un punct foarte scurt.

Pe 26 ianuarie, un grup de comercianți nemulțumiți de majorarea taxelor din Piața „Sf. Ilie” a mers să discute cu primarul Dumitru Boroș. Acesta le-ar fi spus că în 2017 taxele vor rămâne aceleași, fără bonificație, așa cum stabilea o Hotărâre de Consiliu în acest sens. Iată, însă, că s-a revenit asupra acestor taxe și a fost inițiat un proiect în cadrul căruia s-a revenit la bonificația inițială de 20%.

Zilele trecute, un grup de comercianți din Piața Mică a depus la Registratura Primăriei un memoriu cu mai multe revendicări. Nemulțumirile lor nu sunt legate numai de taxe ci și de alte aspecte. Piețarii, fie comercianți, fie producători, își pun mari speranțe în noul director care îl va înlocui pe Vasile Ciochină. Ei se așteaptă ca acesta să se ocupe într-adevăr de organizarea pieței, de modernizarea acesteia și să manifeste disponibilitate pentru dialog. (Mihaela NICULESCU)

