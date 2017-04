Răzbunarea lui Boroș! Coaliția PSD-PNL din Consiliul Local Bârlad, împotriva independentului Bogdan Sârbu

Votul democratic începe să devină facultativ pentru recent instituita coaliție PSD – PNL din Consiliul Local Bârlad. Ședința de consiliu de marți 28 februarie a oferit prima mostra de abuz la adresa celor care s-a opus categoric monstruosului parteneriat dintre cele doua partide – independentul Bogdan Sârbu.

Acesta a beneficiat de un tratament fără precedent în rândul consilierilor locali de pana acum. Un ordin recent al Ministrului Educației Naționale dispune modificarea numărului de consilieri locali din componenta consiliilor de administrație din anumite unități de învățământ. În cazul Bârladului aplicarea ordinului înseamnă reducerea de la trei la doi consilieri locali în consiliile de administrație (CA) ale liceelor “Petru Rareș” și “Alexandru Ioan Cuza”.

Anul trecut, în componența CA de la “Petru Rareș” au fost desemnați consilierii locali Georgică Vulpe, Bogdan Sârbu și Vasile Roșca, iar la colegiul “Cuza”, consilierii Cristina Tiron, Liviu Luca și Carmen Bularda. Pentru a pune în aplicare noile prevederi legale, în ședința de alaltăieri, consilierii municipali a trebuit să lase doar câte doi membri. Cum se presupune ca toți aveau drepturi egale, logica fireasca ar fi fost ca pe ambele buletine de vot să fie trecute toate cele trei nume, urmând a fi tăiat cel pe care îl doreau exclus. Acest lucru nu s-a întâmplat. Pe buletinele de vot au fost trecute doar câte doi consilieri, cei agreați de primarul Dumitru Boroș. Au fost excluși din start Carmen Bularda și Bogdan Sârbu. Dacă în ceea ce o privește pe liberala Carmen Bularda, aceasta nu a crâcnit în fața deciziei nedemocratice a șefului sau de partid, adică a lui Boroș, independentul Bogdan Sârbu a considerat că maniera în care s-a procedat a fost abuziva, întărindu-i și mai mult convingerea ca în acest moment în Consiliul Local Bârlad exista o majoritate simpla PSD+PNL și opoziția pe care o reprezintă el.

Bârladul, orașul în care spiritul civic se pedepsește … chiar de către autorități

Sârbu a cerut ca buletinele sa cuprindă toate cele trei nume, însă “stăpânul” Boroș, care nu a uitat că Sârbu nu i-a cântat în strună atunci când a cerut-o, l-a ignorat complet relaxat. Doar avea sprijinul prietenilor de la PSD, nu? S-a dovedit că da, căci pesediștii nu au mai simțit nevoia să-i facă opoziție lui Boroș, asa cum s-a întâmplat de la alegeri încoace.

„ Acest post nu este un post remunerat. Dar m-am implicat sufletește și chiar am ajutat cât am putut liceul Tehnologic Petru Rareș în cele șase luni în care am fost membru în consiliu de administrație de acolo. Am găsit o oportunitate prin care unitatea de învățământ ar putea beneficia de finanțare Europeană pentru obținerea de piese de calculator și obiecte de birotică din loturile clasate de U.E. Eu am oferit datele necesare accesării unui proiect care se afla acum la început. Am considerat că în calitatea mea de consilier local trebuie să mă implic atâta vreme cât sunt membru în consiliul de administrație, și să dau dovadă de simț civic având această responsabilitate”, a declarat Bogdan Sârbu, consilier independent.

Ai greșit orașul, domnule consilier Sârbu! La Bârlad politicienii nu pun preț pe implicare necondiționată, pe simt civic și nici pe dăruire. Nu le iese nimic la afacerea asta!

Olimpia Tănase, directoarea Liceului Tehnologic “Petru Rareș”, a confirmat implicarea lui Sârbu, în urma căreia școala va culege deja primele beneficii: „ Colaborarea dintre unitatea noastră și consilierul Sârbu a fost foarte bună și chiar am inițiat un proiect pentru ca liceul șă beneficieze de componente IT de generație mai nouă, ale noastre fiind deja învechite. Le avem din 2003. Am depus o intenție de participare la selecție, domnul Sârbu fiind cel care a pornit demersurile pentru încheierea protocoalelor necesare transportului, depozitării și respectării normelor de protecție a mediului în ceea ce privește piesele de calculator și obiectele de birou. Personal mi-aș fi dorit ca dumnealui sa rămână membru în C.A. pentru că este bine să ai și pe cineva din exterior pentru a avea o părere obiectivă la care ținem”.

În vreme ce unii consilieri, membrii în C.A ale școlilor, grădinițelor și liceelor își iau atribuțiile în serios cei mai mulți manifestă un dezinteres total. Sunt unități de învățământ în care nici până la această oră, unii consilieri nu au trecut, dar pe ei nu îi vede nimeni. Gândirea autonomă nu are ce căuta în Consiliul Local Bârlad.

