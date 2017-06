Dobrovolschi rupe tăcerea în urma linșajului mediatic la care este supus de ziarul Vremea Nouă: ”Mizeriile au început din momentul în care am refuzat să-i mai dăm bani Cezarei Mironică”

După ani de zile în care a respins orice formă de a reacționa față de articolele defăimătoare publicate de ziarul Vremea Nouă la adresa sa, a familiei sale precum și a grupului de firme în structurile cărora apare numele său, omul de afaceri Dan Dobrovolschi rupe tăcerea.

Hotărârea de a spune lucrurilor pe nume vine după ce atacurile publicației mai sus amintite au căpătat forma unui linșaj mediatic inacceptabil, al cărui scop ascuns este de o meschinărie inimaginabilă: banii.

Dan Dobrovolschi a remarcat, în timp, că strategia ziarului Vremea Nouă împotriva sa este construită pe diverse pretexte, toate prezentate publicului neavizat într-o manieră menită să scandalizeze sau să producă panică, prin artificii non-jurnalistice, din care nu lipsesc afirmațiile lipsite de probe și, mai grav, informațiile neadevărate.

Ultimul astfel de pretext este o amendă primită de la DSP de către Media Class, firma de catering care prepară mâncarea pentru Spitalul ”Elena Beldiman” Bârlad.

”Acoperișul era stricat în momentul în care am preluat spațiul. Am efectuat, de-a lungul timpului, diverse lucrări de igienizare și de reparație, menite să țină sub control efectul infiltrațiilor din tavan. Singura soluție eficientă este izolația exterioară. Nu este responsabilitatea nostră, noi fiind simpli chiriași. S-au purtat discuții, au avut loc întâlniri, s-au făcut măsurători și evaluări. Există o întreagă corespondență între noi și spital. Am primit asigurări de la reprezentanții instituției că vor repara acoperișul. Nu este deloc o situație ușoară pentru noi să preparăm mâncare într-o încăpere în care apa meteorică se infiltrează în pereți. Vorbim totuși de un spațiu în care am investit peste 200.000 de lei. Efectele acestor infiltrații sunt motivul principal al amenzii de la DSP”, ne-a declarat Mihaela Nechita, administratorul SC Media Class SRL.

Titluri copiate din alte ziare, fotografii furate din alte spitale – puse în spinarea lui Dobrovolschi de ”ziarul de anchetă” Vremea Nouă

Ceea ce a scris Vremea Nouă, folosindu-se de această situație, întrece puterea de închipuire a oricărui om de bun-simț care așteaptă de la presă să fie informat, nu mințit. Verdicte, incriminări, fapte care nu au nicio legătură cu realitatea, presupuneri, conexiuni ilogice, invenții, asta a descoperit Dobrovolschi în legătură cu numele lui și al firmei Media Class în articolul din Vremea Nouă.

E clar că reaua credință transpare nu doar din suita de fapte inventate la adresa firmei Media Class, ci și de la ușurința cu care sunt lansate minciunile în spațiul public. Zilele trecute, Cezara Mironică și ziarul Vremea Nouă au revenit cu un alt articol calomniator la adresa lui Dobrovolschi: ”Poftiti la masã, domnule Dobrovolschi! Cum aratã meniul unui bolnav din spitalul Bârlad”.

Dintr-o lipsă comică de inspirație, titlul este copiat aproape în întregime dintr-un articol apărut acum câțiva ani în HotNews: ”Poftiti la masa, domnilor ministri! Cum arata o cina intr-un spital romanesc din 2013”.

Culmea penibilului, până și fotografia despre care Vremea Nouă o prezintă ca fiind de la spitalul din Bârlad a fost preluată de pe HotNews, acolo unde a fost trimisă de un pacient al spitalului din Craiova. Nu înainte, însă, de a-i șterge metadatele, așa încât să elimine orice urmă care ar fi putut demonstra că poza nu are nicio legătură cu Bârladul. Ștergerea metadatelor nu se poate face decât printr-un program special, iar faptul că cei de la Vremea Nouă s-au obosit atât de mult, nu poate decât să confirme încă o dată premeditarea acestui fals și încăpățânarea de a manipula opinia publică, de a o instiga împotriva firmei Media Class.

Le mulțumim cititorilor noștri care ne-au atras atenția asupra articolului publicat în 2013 de HotNews.ro, după ce au semnalat plagiatul și furtul fotografiei.

”Este un exemplu despre cum își scrie știrile ziarul Vremea Nouă. Dar măcar de-ar fi acesta cel mai grav lucru prezentat în articolul pe care îl numește «anchetă jurnalistică». Dacă e anchetă, unde este punctul de vedere al firmei Media Class, al lui Dan Dobrovolschi, al Mihaelei Nechita? Dacă e anchetă, cum se poate să afirmi că meniul pacienților de la spitalul bârlădean este ales de firma de catering? Când, vreodată, o firma de catering a stabilit meniul la vreun spital? Dacă cei de la Vremea Nouă făceau vreo anchetă, așa cum se laudă, ar fi aflat că meniurile zilnice ne sunt trimise de dieteticienii spitalului. Aceștia sunt cei care decid ce mănâncă bolnavii, în limita alocațiilor de hrană stabilite de Guvern. Iar vesela în care mâncarea ajunge la pacienți nu este a firmei de catering. Este a spitalului. Dacă Cezara Mironică făcea anchetă, așa cum pretinde, ar fi aflat care sunt obligațiile firmei de catering, ar fi aflat măcar ce prevede ultimul contract dintre spital și firma de catering, contract încheiat în aprilie anul curent. Numai că Cezara Mironică nu a făcut nicio anchetă, a scris după ureche, fie inventând, fie după cum au păcălit-o unii și alții”, a declarat, pentru Est News, Mihaela Nechita, administratorul Media Class Bârlad.

Dobrovolschi: ”E timpul ca acest șantaj public al ziarului Vremea Nouă să înceteze. Încercările de intimidare au devenit demne de milă”

Una peste alta, contrar uzanțelor jurnalistice, firmei Media Class nu i-a fost solicitat punctul de vedere, cel care i-ar fi dat șansa de a se apăra și care i-ar fi oferit articolului credibilitate în fața cititorului. Pentru că cititorul așteaptă informații complete, asta însemnând și reacția tuturor părților de care se face vorbire într-un articol.

Probabil că autorul articolului, fie s-a temut de o confruntare directă cu reprezentanții Media Class, ale cărei lămuriri ar fi stricat rostul articolelor premeditat construite în scopul defăimării și intimidării conducerii acestei firme, fie i s-a interzis acest lucru de către șefi.

Reacțiile pe grupurile de socializare nu au întârziat să apară. Până și angajați ai spitalului bârlădean au luat peste picior articolele din Vremea nouă, dar mai ales pe Cezara Mironică, la adresa căreia comentariile nu sunt deloc măgulitoare.

Parte dintre acestea coincid cu explicațiile pe care omul de afaceri Dan Dobrovolschi le-a făcut în legătură cu motivele ascunse ale linșajului mediatic la care este supus.

Fiindcă cei de la publicația în cauză nu i-au solicitat punctul de vedere, firma Media Class a trimis o adresă prin care a cerut publicarea unui drept la replică. După cum s-a așteptat, acesta nu i-a fost publicat, ceea ce i-a reconfirmat omului de afaceri reaua-credință a publicației, precum dorința ziariștilor de aici de a ține ascuns adevărul.

”Mi s-a spus de foarte multă lume că nu va fi publicat. Mi s-a spus că ziarul Vremea Nouă nu are curajul să publice drepturile la replică. Am aflat de la o sumedenie de persoane că acest ziar, autointitulat «lider al presei județene» (te și pufnește râsul) nu are curajul de a se prezenta în fața cititorilor cu opinia celor pe care îi împroașcă cu noroi. Cu toate acestea, am decis că e timpul să cerem dreptul la replică. Mizeriile la adresa noastră au început din momentul în care am refuzat să-i mai dăm bani Cezarei Mironică. E timpul ca acest șantaj public să înceteze și sperăm că și alții care trec prin această experiență să ne urmeze exemplul. Am aflat că nu suntem singurii și că, la fel ca noi, au avut sau au de suferit și alți oameni de afaceri, primari de comune, autorități publice, politicieni. Dacă este așa, e timpul să pună piciorul în prag. Încercările de intimidare ale ziarului Vremea Nouă au devenit demne de milă. Poate că prind la oamenii slabi, dar la noi nu este cazul. O să punem punct și vom cere dovezi publice pentru orice cuvințel mincinos scris în acest ziar despre grupul nostru de firme în cadrul căruia peste 150 de oameni ai acestui județ au asigurat un loc de muncă. Ziarul Vremea Nouă va trebui să demonstreze toate afirmațiile pe care le-a făcut. «Anchetele» trebuie sprijinite de dovezi, nu de vorbe!”, ne-a declarat omul de afaceri Dan Dobrovolschi.

Comments

comments