Doi rugbyști bârlădeni în lotul României pentru Rugby Europe Championship

Rugbyștii bârlădeni Cristian Marian Chirică și Alexandru Țiglă, proaspăt câștigători ai Cupei Regelui cu CSM Știința Baia Mare, fac parte din lotul cu care echipa națională abordează meciurile din Rugby Europe Championship. Aceștia sunt în cantonament la Izvorani, unde astăzi fac vizita medicală. Dupa cateva zile de pregatire vor pleca marți la Lisabona, unde vor face joncțiunea cu jucătorii care evolueaza in Franta. Miercuri vor intalni intr-un meci de pregatire Portugalia.

„Am ocazia să debutez într-un meci oficial pentru echipa națională. Meciurile vor fi mult mai grele decât cele test cu Canada și Uruguay. Rezultatele se contabilizează, meciurile sunt de calificare și ne așteptăm ca adversarii noștri să fie foarte determinați. Sperăm să facem o figură frumoasă la meciul test cu Portugalia ca să rămânem în continuare alături de echipă pentru calificări. Eu unul cred că mi-am făcut treaba cât am fost pe teren și din acest motiv am fost convocat de selecționer iarăși. Cu Alexandru Țiglă sunt coleg de cameră și avem o relație bună, atât în plan sportiv cât și în plan personal. Linia a III-a unde evoluez eu are o relație mai specială cu postul lui de număr 9. Comunicăm mult în grămada ordonată, dar și în margine, el trebuie să ne spună tuturor în ce zonă a terenului trebuie să ajungem. Și în apărare stă în a doua perdea și vede mult mai bine jocul, ne dirijează. Alex merită convocarea, venirea lui la Știința Baia Mare de la CSM Olimpia a fost de bun augur. A prins meciuri și a făcut o figură frumoasă. Este o certitudine, a ieșit și omul meciului și sunt convins că poate ajuta România”, a declarat pentru Est News Cristian Chirică. Acesta fost invitat ieri seară în studioul Dolce Sport alături de alți stejari.

Primul meci al României în cadrul sezonului 2016 – 2016 al Rugby Europe Championship va fi cu Germania, pe 11 februarie, la Offenbach. România va primi apoi vizita Spaniei la Iași pe 18 februarie, înainte de a înfrunta Rusia la Soci, pe patru martie. Belgia – România se va juca la Bruxelles pe 11 martie, iar pe 19 martie, la București, se joacă România – Georgia. Sezonul 2016-2018 al Rugby Europe Championship este unul extrem de important, ierarhia finala aducand si calificarea directa la Cupa Mondiala din Japonia din 2019.

„Au intervenit câteva modificări față de lotul anunțat inițial, modificări făcute din cauza accidentărilor, astfel încât am chemat să vedem mai mulți jucători tineri. Este important să avem un debut bun de turneu pentru că de obicei primele meciuri ale noastre sunt un pic mai grele, jucătorii se reunesc după câteva luni și până restabilim relațiile de jos, durează ceva. Mă bucur că avem acest meci de pregătire cu Portugalia, meci care oferă șansa de a selecta cei mai în forma jucători pentru Rugby Europe Championship. România pleacă la drum cu un singur gând, acela de a se califica la Cupa Mondială din 2019, care este cel mai important obiectiv atât al jucătorilor și al staff-ului, cât și al întregii grupări rugbystice din România. În același timp, odată cu schimbarea formatului competiției Rugby Europe Championship, ne dorim să încununăm acest tur 2017 și cu câștigarea acesteia, iar când spun asta mă gândesc la câștigarea ultimului meci de acasă împotriva Georgiei. Ca acest obiectiv să fie îndeplinit nu trebuie să facem niciun pas greșit, să tratăm fiecare meci ca pe o finală și să fim concentrați pe ceea ce avem de făcut. Știm că primele două meciuri vor fi mai grele pentru că jucătorii se vor reuni după o perioadă de două luni de pauză și vor avea nevoie de puțin timp pentru a se reacomoda între ei pe teren, însă experiența și maturitatea lor sper să își spună cuvântul”, a declarat antrenorul Lynn Howells.

Staff-ul tehnic a stabilit initial un lot de 36 de jucatori, insa dupa evolutiile Timisoarei Saracens din Challenge Cup, in acest lot au aparut cateva modificari in urma accidentarilor. Astfel, România porneste la drum cu un lot de 33 de jucatori. De remarcat este revenirea pilierului Andrei Ursache, care evolueaza in Franta, la Carcassonne, acesta jucand ultima data pentru Stejari la Cupa Mondiala din 2015.

Din cei 33 de jucatori selectionati, cei mai multi, 11, provin de la campioana Romaniei, Timisoara Saracens, 8 de la Stiinta Baia Mare, 6 de CSA Steaua, 1 de la CS Dinamo si 1 de la CSM Bucuresti. Sase Stejari evolueza in Franta, cinci in ProD2 si unul in Top 14.

Lotul convocat pentru primele meciuri din Rugby Europe Championship:

PILIERI: Mihai Lazăr (Castres Olympique), Constantin Pristaviță (Știința Baia Mare), Alexandru Tarus (Beziers), Alexandru Gordaș (CSA Steaua), Andrei Ursache (Carcassonne), Bogdan Neacșu (Dinamo), Vlad Badalicescu (Steaua), Alexandru Savin (CSM București)

TRĂGĂTORI: Florin Bardașu (Baia Mare), Marian Căpățână (Timișoara Saracens), Otar Turashvili (Colomiers)

LINIA A DOUA: Valentin Popârlan (Timisoara Saracens), Andrei Iurea (Baia Mare), Johan Van Heerden (Știința Baia Mare), Ionuț Mureșan (Timișoara Saracens)

LINIA A TREIA: Viorel Lucaci (CSA Steaua), Andrei Gorcioaia (Massy), Cristian Chirică (Știința Baia Mare), Vlad Nistor (Albi), Dorin Lazăr (Timișoara Saracens), Răzvan Ailenei (Știința Baia Mare)

MIJLOCAȘI LA GRĂMADA: Valentin Calafeteanu (Timișoara Saracens), Florin Surugiu (CSA Steaua ), Alexandru Țiglă (Știința Baia Mare)

MIJLOCAȘI LA DESCHIDERE: Jody Rose (Timișoara Saracens)

CENTRI: Florin Vlaicu (CSA Steaua), Jack Umaga (Timișoara Saracens), Florin Vlăduț Popa (Timișoara Saracens)

ARIPI: Stephen Shennan (Timișoara Saracens), Ionuț Dumitru (CSA Steaua), Mădălin Lemnaru (Timișoara Saracens)

FUNDAȘI: Cătălin Fercu (Timișoara Saracens), Samoa Luke (Știința Baia Mare)

Prima reprezentativă se poate califica la Cupa Mondială din Japonia 2019 în urma rezultatelor pe care le va obține în sezonul 2016-2018, cumulat. Are mai multe variante prin care poate realiza acest lucru. Se califică dacă ocupă primul loc în Cupa Europeană a Națiunilor 2016/2018. De asemenea dacă se clasează pe locul 2 în Cupa Europeană a Națiunilor 2016/2018 după Georgia, calificată deja direct de la Cupa Mondială din Anglia. O a treia variantă este clasarea după echipa calificată direct și victoria în barajul cu ocupanta locului 3 în Pacific Tri-Nations (Fiji, Samoa și Tonga) . Se mai califică dacă se impune în turneul de recalificare la care vor mai participa o echipă din America, una din Africa și una din Asia sau Oceania. (G.P)

