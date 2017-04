Echipa de fete a Școlii “Vasile Pârvan” Bârlad, campioană județeană la fotbal urban pentru al doilea an consecutiv

Echipa de fete a Școlii nr. 2 “Vasile Pârvan” dispută barajul pentru calificarea la faza zonală din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Bârlădencele antrenate de profesorul Gelu Căuia au câștigat zilele trecute faza județeană la fotbal urban, pentru al doilea an consecutiv, după ce au avut prestații încântătoare. Au oferit astfel un cadou deosebit școlii, a cărei aniversare este miercuri. La competiție au participat doar patru echipe, după ce reprezentanta Negreștiului nu s-a mai prezentat.

Au debutat în forță și au învins cu 4 – 0 echipa Școlii nr. 1 „Alexandru Ioan Cuza” Vaslui. În cel de-al doilea meci au surclasat echipa Școlii nr. 8 „Alexandru Nechita” Vaslui, scor 3 – 0. Tot la scor de neprezentare au trecut și de campioana municipiului Huși. Pentru a accede la faza zonală, unde vor concura cele mai bune echipe din Moldova, trebuie să învingă și campioana de la fotbal fete rural.

“Sunt foarte mulțumit de evoluția fetelor, profesorii și antrenorii de la celelalte echipe ne-au felicitat pentru jocul elaborat. Am demonstrat că rezultatul obținut anul trecut nu a fost o întâmplare. S-a remarcat întreaga echipă, cu un plus pentru atacanta Ana Nistor, căpitanul echipei și mijlocașa Oana Grigoraș. În jurul celor două s-a format o echipă competitivă. Am învins echipe cu pretenții și mă aștept la încă o evoluție reușită din partea lor la baraj, pentru a accede în faza următoare”, a declarat pentru Est News profesorul Gelu Căuia.

La rezultatele bune ale echipei Școlii Vasile Pârvan au contribuit portarul Mihaela Mocanu și jucătoarele de câmp Andrada Racoviță, Loredana Timofte, Roxana Grigoriu, Oana Andreea Grigoraș, Ana Nistor, Alina Pecheanu și Diana Moșanu, mezina echipei care a fost la prima deplasare cu echipa. (George PROCA)

