Avântul Băcani a pierdut cu Steaua Ivești, dar rămâne favorită la calificarea în semifinalele Ligii a V-a la fotbal

Avântul Băcani a pierdut ieri un meci extrem de important în economia seriei III Bârlad din cadrul Ligii a V-a, scor 0 – 4 în deplasare la Steaua Ivești. Cele două formații se duelează pentru locul doi, singurul care mai asigură prezența în semifinalele competiției, după ce prima poziție a fost cucerită autoritar de FDR Tutova.

Cu o etapă înainte de terminarea acestei prime faze a Ligii a V-a cele două echipe sunt la egalitate de puncte. Avântul Băcani rămâne încă favorită datorită faptului că stă mai bine la meciurile directe. Ambele echipe au câte două victorii în campionat, dar Avântul Băcani are golaveraj 8 – 1 în meciurile directe, iar Steaua Ivești doar 7 – 2. Steaua Ivești poate să se considere ghinionistă pentru că și-a mai surclasat odată adversara, scor 3 – 2 în Cupa României.

Steaua Ivești are în ultima etapă un meci greu în deplasare la liderul FDR Tutova. Avântul Băcani are cel putin teoretic un meci mai facil în ultima etapă, cu FC Vinderei.

“Ne-au lipsit doi jucători care au trebuit să meargă la serviciu, dar motivul principal pentru acest rezultat a fost faptul că jucătorii noștri au intrat pe teren prea siguri pe ei. Cu un rezultat de egalitate nu ar mai fi contat rezultatul ultimului meci, dar uite că această atitudine ne-a costat. Teoretic ar trebui să batem în ultima etapă, mergem cu gândul să obținem toate cele trei puncte puse în joc. În celălalt meci jucat cu ei pe teren propriu am învins cu 7 – 0, însă nici un meci nu e câștigat înainte de a se disputa. Ne-au învins totuși de fiecare dată când am jucat în deplasare. Am pierdut atunci cu 2 – 5 și 4 – 6”, a declarat pentru Est News Arin Pădure, președintele formației Avântul Băcani.

Echipa din Băcani a cunoscut o evoluție fantastică în cel de-al doilea sezon de la înființare, datorită contribuției profesorului de sport Alexandru Lupu. Pregătirea fizică mai bună și creșterea numărului de antrenamente pentru aceiași jucători care au terminat în primul an pe locul cinci în seria a III-a Bârlad din Liga a V-a. Primăria Băcani a fost și ea aproape de echipă, cu o implicare sporită față de primul sezon. Obiectivul echipei a fost de la începutul sezonului a fost să joace la baraj, lucru care este aproape de a se realiza.

Steaua Ivești nu se predă

Steaua Ivești crede în șansa ei de a se califica în semifinalele Ligii a V-a de fotbal, chiar dacă are o misiune mai grea în ultima etapă, când întâlnește liderul FDR Tutova. Speranțele ocupantei locului trei în seria III Bârlad se leagă de o repriză în care au surclasat viitoarea adversară cu 4 – 2. Meciul din etapa a 15-a a fost totuși pierdut de Steaua Ivești, scor 5 – 8. “Am avut echipă bună anul trecut, dar între timp băieții s-au dus să muncească în străinătate. Din păcate am pierdut un meci cu Avântul Băcani la masa verde, din cauza unor probleme cu legitimațiile de joc, lucru care ne poate costa. Va fi greu cu FDR Tutova, dar am încredere că dacă ne concentrăm putem face o figură frumoasă. Ne pregătim să abordăm competiția în care evoluăm cu mai multă seriozitate în sezonul viitor, indiferent de deznodământ. Am legitimat câțiva băieți tineri și va trebui să ne ocupăm de ei, să îi pregătim corespunzător. Vrem să ajungem să obținem performanțe si pe plan fotbalistic, așa cum luăm locul unu cu ansamblul nostru folcloric peste tot pe unde mergem cu ansamblul nostru folcloric”, ne-a declarat Nistor Dumitrache, primarul comunei Ivești și președintele echipei Steaua Ivești. (George PROCA)

