Gimnastele bârlădene Amalia Puflea și Daniela Trică s-au calificat la Campionatele Naționale ale Junioarelor – Individual

Clubul Sportiv Școlar (CSS) Bârlad a obținut noi performanțe la Campionatele Naționale ale Junioarelor III, II și I, pe echipe și individual, care a avut loc săptămâna trecută la Sala Sporturilor „Nadia Comăneci” din Onești. Gimnastele bârlădene Amalia Puflea și Daniela Trică și-au câștigat dreptul de a participa în toamnă la Campionatele Naționale ale Junioarelor – Individual, după evoluții încântătoare.

Amalia Puflea, junioară III – nivel 2 s-a calificat la Campionatele Naționale ale Junioarelor – Individual, care vor avea loc la Deva

în perioada 9 – 11 noiembrie după ce a terminat pe primul loc la individual compus. A concurat cu 35 de gimnaste mai mari, din categoria junioare II – nivel 3. Punctajul ei final a fost de 53.899, după ce a primit 12.766 puncte la sărituri, 12.766 la paralele, 13.133 la bârnă și 14.400 la bârnă. Junioara II Daniela Trică a reușit și ea calificarea la competiția care va avea loc în toamnă, la Deva. S-a clasat pe locul III, cu un total de 54.466 puncte, după ce arbitrii i-au acordat 13.200 puncte la sărituri, 12.333 la bârnă, 14.533 la bârnă și 14.400 la sol.

Micile gimnaste bârlădene, în vârstă de 9 – 12 ani, au urcat de mai multe ori pe podium. CSS Bârlad a luat argintul la junioare III, nivel I, cu 161, 900 puncte. A fost foarte aproape de aur, câștigat de CSS 1 Constanța 1, cu 162,750 puncte. Au luat parte 15 formații și 77 de tinere gimnaste de la cluburile CSS 1 Constanța, CSS Municipal Bârlad, CSSG Focșani, Farul Constanța, CSS 1 Timișoara, Steaua București, Dinamo București, Petrolul Ploiești, CNS Cetate Deva, SCM Bacău, CSS Sibiu, CSS 2 București, CS “Nadia Comăneci” Onești. Sportivele au oferit un foarte frumos spectacol, pe fondul unei vizibile dorințe de a demonstra că există viitor. La junioare III, nivel 2 CSS Bârlad a luat bronzul, cu 159, 125 puncte. Au luat startul 65 de gimnaste, de la 11 cluburi: Dinamo București, CSS 1 Timișoara, CSS Municipal Bârlad, CSS 1 Constanța, Petrolul Ploiești, CNS Cetate Deva, Steaua București, CS “Nadia Comăneci” Onești, CSS Viitorul Cluj.

CSS Bârlad a impresionat la finalele pe aparate, unde a obținut patru medalii. Amalia Puflea a cucerit șase medalii, dintre care cinci individual (trei de aur și două de argint). Lorena Popa a obținut și ea o medalie de argint cu echipa și două individual, una de argint și una de bronz. Anastasia Balan a luat aurul la sărituri.

„Am obținut rezultate foarte bune și ne bucură faptul că ambele echipe cu care am participat au urcat pe podium, suntem singura echipă care a reușit asta. Înseamnă foarte mult pentru că au participat toate cluburile din țară, printre care și unele foarte puternice precum Steaua sau Dinamo. Anul acesta am obținut rezultate de excepție, nu am mai cucerit atâtea medalii de mulți ani. Sunt copii care muncesc foarte mult și au obținut aceste rezultate în urma multor ore de muncă. Fetele fac opt antrenamente pe săptămână, dintre care șase durează patru ore jumătate și două sunt de două ore. Dar a contat și faptul că fac parte din proiectul „Țară țară vrem campioane”. Daniela Trică este în continuare legitimată la noi dar se antrenează cu lotul național, la Deva. Amalia Puflea este un copil deosebit pentru vârsta ei, nu are vârsta pentru junioare II însă reușește să își facă cerințele pentru următorul nivel ”, a declarat pentru Est News Ana Maria Iordache, șefa catedrei de gimnastică la Clubul Sportiv Școlar Bârlad. (George PROCA)

